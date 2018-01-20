20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 января укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0012 до Br1,9775 (19 января - Br1,9787 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0105, его курс составил Br2,4207 (19 января - Br2,4312 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,016 до Br3,4825 за 100 российских рублей (19 января - Br3,4985 за 100 российских рублей).-0-

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