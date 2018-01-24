24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 24 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0023 до Br1,9802 (23 января - Br1,9779 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0184, его курс составил Br2,4394 (23 января - Br2,421 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,006 до Br3,5118 за 100 российских рублей (23 января - Br3,5058 за 100 российских рублей).-0-
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