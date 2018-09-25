25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 25 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0062 и составляет Br2,0882 (24 сентября - Br2,082 за $1).
Евро подорожал на Br0,0056 до Br2,4544 (24 сентября - Br2,4488 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0219 до Br3,1726 за 100 российских рублей (24 сентября - Br3,1507 за 100 российских рублей).-0-
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