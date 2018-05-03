3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 мая ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0046 до Br2,0233 (2 мая - Br2,0187 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0012 и стоит Br2,4265 (2 мая - Br2,4253 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0052 до Br3,1889 за 100 российских рублей (2 мая - Br3,1837 за 100 российских рублей).-0-
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