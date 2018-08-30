Белорусский рубль на торгах 30 августа ослаб к трем основным валютам

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 августа 2018, Чт
+20°C
Переменная облачность EUR 2.4318
USD 2.0799
RUB 3.0529
Главное
Александр Суриков и Александр Лукашенко Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Лукашенко
Президент
Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
Президент
Новую редакцию закона о здравоохранении планируется разработать в 2019 году
Общество
В интересах сельчан. Как конкурентная среда улучшает торговое обслуживание на селе
Общество
Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать в Фаниполе листовой пластик
15:28 Регионы
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, "Тбилисоба" и "Вулiца Ежа"
15:24 Регионы
НАН Беларуси и "КБ Беспилотные вертолеты" будут вместе создавать новые модели техники
15:12 Общество
Мининформ: актуальность тематики и новые форматы определяют развитие конкурсов для СМИ
15:08 Общество
Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси
15:00 Технологии
Могилев, Шклов, Горки и Костюковичи получили сертификаты "Город, дружественный детям и подросткам"
14:57 Регионы
Рядовой Коржич жаловался психологу на отсутствие сна и аппетита
14:54 Происшествия
В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов
14:39 Технологии
"Полная эйфория. В один день и внучку из роддома забрали, и квартиру выиграли!" Столичную квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Нина Маковец из Минска
14:30 Общество
Нигерийский нападающий Кехинде Фатаи перешел в минское "Динамо" из российской "Уфы"
14:28 Спорт
Скончался актер сериалов "Глухарь" и "Кадетство" Сергей Таланов
14:27 Культура
Белорусские легкоатлеты Эльвира Герман и Максим Недосеков вошли в состав сборной Европы на Континентальный кубок
14:15 Спорт
Первый звонок в Витебской области прозвенит для около 12 тыс. первоклассников
14:14 Регионы
Свыше 300 распродаж и акций проведут магазины Минска ко Дню города
14:09 Регионы
Белорусские шахматисты завоевали 5 медалей на юношеском ЧЕ в Риге
13:58 Спорт
Парк школьных автобусов в Могилевской области пополнится 21 машиной
13:50 Регионы
В суде по делу Коржича зачитывают описание следственных экспериментов
13:47 Общество
Дополнительный транспорт пустят в Минске 1 сентября для гостей праздника "Тбилисоба"
13:44 Регионы
Белорусский рубль на торгах 30 августа ослаб к трем основным валютам
13:41 Экономика
ЕБРР прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях
13:37 Экономика
Все новости
Темы
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Год малой родины Год малой родины
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусский рубль на торгах 30 августа ослаб к трем основным валютам

Экономика 30.08.2018 | 13:41
Фото из архива
Фото из архива
Ситуация на валютном рынке Новости темы Ситуация на валютном рынке
Другие темы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 30 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0064 и стоит Br2,0799 (29 августа - Br2,0735 за $1).

Евро подорожал на Br0,0113 до Br2,4318 (29 августа - Br2,4205 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0061 до Br3,0529 за 100 российских рублей (29 августа - Br3,0468 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
валюта, курсы
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4318 BYN 2.427 BYN 2.435 BYN
USD
2.0799 BYN 2.078 BYN 2.084 BYN
RUB
3.0529 BYN 3.046 BYN 3.059 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Пожар на ул. Хоружей в Минске
Все видео

Фотоновости

Пожар на ул. Хоружей в Минске ликвидирован
Все фото

Инфографика

Учебный год 2018/2019 Всего с сентября к занятиям в школах и гимназиях приступят около 1,1 млн учащихся, в том числе 110 тыс. первоклассников.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
Лукашенко выразил соболезнования Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга
Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Лукашенко
Политика
Александр Суриков. Фото из архива Суриков: свою карьеру посла в Беларуси завершаю с чувством грусти
Минск и Таллин прорабатывают организацию прямого авиасообщения
Суриков рассказал о впечатлениях от работы в Беларуси и планах на будущее
Происшествия
Фото ГАИ Минска Грузовик вылетел за пределы МКАД и врезался в столб
Рядовой Коржич жаловался психологу на отсутствие сна и аппетита
Нарушения при огневых работах могли стать причиной пожара на ул. Хоружей в Минске
Общество
Нормы медицинской этики внесут в должностные обязанности медработников
НАН Беларуси и "КБ Беспилотные вертолеты" будут вместе создавать новые модели техники
Мининформ: актуальность тематики и новые форматы определяют развитие конкурсов для СМИ
Регионы
Фото из архива Первый звонок в Витебской области прозвенит для около 12 тыс. первоклассников
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, "Тбилисоба" и "Вулiца Ежа"
Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать в Фаниполе листовой пластик
Спорт
Эльвира Герман. Фото БФЛА Белорусские легкоатлеты Эльвира Герман и Максим Недосеков вошли в состав сборной Европы на Континентальный кубок
Нигерийский нападающий Кехинде Фатаи перешел в минское "Динамо" из российской "Уфы"
Белорусские шахматисты завоевали 5 медалей на юношеском ЧЕ в Риге
Технологии
Фото Pixabay Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси
В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов
В Шанхае появился "умный автомат" по сортировке и переработке мусора
Культура
Фото из архива Дни культуры Грузии пройдут в Беларуси
Скончался актер сериалов "Глухарь" и "Кадетство" Сергей Таланов
Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон
В мире
Фото EPA Прорыв плотины в Мьянме: подтоплены 85 поселений, тысячи людей эвакуированы
Сотни мертвых оливковых черепах найдены у побережья Мексики
В Украине началась продажа билетов на поезд четырех столиц
Калейдоскоп
Фото Getty Images В новозеландской деревне хотят запретить кошек
Исследование в США: 93% людей готовы получать на работе инструкции от роботов
Четвертый сезон сериала "Мистер робот" будет последним
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия