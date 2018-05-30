30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 30 мая ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0018 до Br2,0225 (29 мая - Br2,0207 за $1).

Евро подорожал на Br0,0053 и стоит Br2,3442 (29 мая - Br2,3389 за 1 евро).

Курс российского рубля стал выше на Br0,007 до Br3,2331 за 100 российских рублей (29 мая - Br3,2261 за 100 российских рублей).-0-

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