31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 31 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,004 и стоит Br2,0839 (30 августа - Br2,0799 за $1).

Евро подорожал на Br0,0002 до Br2,432 (30 августа - Br2,4318 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0089 до Br3,0618 за 100 российских рублей (30 августа - Br3,0529 за 100 российских рублей).-0-

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