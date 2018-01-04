4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 4 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,006 до Br1,985 (3 января - Br1,979 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0071, его курс составил Br2,3885 (3 января - Br2,3814 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0348 до Br3,469 за 100 российских рублей (3 января - Br3,4342 за 100 российских рублей).-0-

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