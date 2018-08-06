6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 6 августа укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0011 и стоит Br2,0125 (3 августа - Br2,0136 за $1).

Евро подешевел на Br0,0047 до Br2,3269 (3 августа - Br2,3316 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0065 до Br3,1689 за 100 российских рублей (3 августа - Br3,1754 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах