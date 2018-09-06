6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 6 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0041 и составляет Br2,1203 (5 сентября - Br2,1162 за $1).

Евро подорожал на Br0,0183 до Br2,4664 (5 сентября - Br2,4481 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0125 до Br3,1061 за 100 российских рублей (5 сентября - Br3,0936 за 100 российских рублей).-0-

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