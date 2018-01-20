Белорусский цементный завод обладает серьезным потенциалом для развития - Зиновский

20 января, Костюковичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Белорусский цементный завод" (входит в состав холдинга "Белорусская цементная компания") обладает серьезным потенциалом для развития. Об этом заявил сегодня во время встречи с трудовым коллективом предприятия министр экономики Владимир Зиновский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в ходе посещения завода он ознакомился с его работой и видит, что коллектив сегодня трудится достаточно успешно, генерируя определенный рост зарплаты и рентабельности продаж, предприятие своевременно рассчитывается по текущим долгам за электроэнергию, газ, вовремя платит налоги.

По мнению Владимира Зиновского, перспективы развития завода он видит в дальнейшей активизации работы по снижению затрат, выпуске новой конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. "Это даст возможность повышать зарплату и видеть перспективы погашения тех кредитных ресурсов, которые взяло предприятие под модернизацию", - заметил он.

"Безусловно, государство в меру сил и возможностей будет помогать в этом процессе БЦЗ, - заверил министр. - Но и бизнес-модель предприятия должна улучшаться, чтобы, генерируя прибыль, оно смогло само рассчитываться по долгам. Все необходимое для этого есть: сильная команда инженерно-технических работников, руководство, очень четко понимающие свои задачи, поддержка местных органов власти и конкурентоспособная продукция. Поэтому есть все шансы, что БЦЗ выйдет в ближайшем будущем на лидирующие позиции в отрасли".

По словам Владимира Зиновского, стабильная работа предприятия является также одним из кирпичиков устойчивого экономического развития страны. Министр отметил в целом успешное завершение 2017 года. По его мнению, в таких условиях для выполнения задачи 2018-го по достижению экономического роста на уровне 103,5% важно с самого начала года не снижать набранных темпов.

"Целевая матрица задач вертикали власти выстроена. Дальше все зависит от исполнителей, их профессионализма, степени ответственности и желания работать. От этого будет зависеть выполнение государственных социальных программ, рост зарплаты и повышение пенсий", - резюмировал министр.-0-

Фото Олега Фойницкого