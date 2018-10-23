Белорусским банкам хотят разрешить биометрическую идентификацию клиентов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским банкам хотят разрешить идентификацию клиентов с помощью биометрических характеристик лица и голоса, сообщил журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы сейчас законодательно вводим возможность проведения такого рода биометрической идентификации. Она предполагает, что добавляются дополнительные факторы при идентификации человека для получения финансовых услуг. К тем же самым паролям, СМС, которые приходят на телефон, будет возможность добавить дополнительные факторы - это лицо и голос", - пояснил Дмитрий Калечиц.
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