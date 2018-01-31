Белорусско-австрийское сотрудничество по линии ТПП будет усиливаться - Улахович

31 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-австрийское сотрудничество по линии торгово-промышленных палат будет усиливаться. Об этом сказал сопредседатель третьего заседания белорусско-австрийского делового совета, председатель БелТПП Владимир Улахович 31 января в Вене, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель подчеркнул важность того, что мероприятие проходит в рамках 14-го заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, и предложил данную практику продолжить.

Владимир Улахович проинформировал участников о большой работе, проведенной БелТПП и Федеральной палатой экономики со времени предыдущего заседания совета в сентябре 2016 года. Состоялось несколько крупных мероприятий, в числе которых и организованная в Минске контактно-кооперационная биржа между белорусскими и австрийскими компаниями. В Москве прошел третий австрийско-белорусско-российский бизнес-форум, организованный торгово-промышленными палатами РФ и Беларуси, Федеральной палатой экономики Австрии при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Активно развивается межрегиональное сотрудничество, в частности по линии Минского отделения БелТПП. В июне 2016 года во время официального визита вице-бургомистра Вены Йохана Гуденоса в Минск был организован бизнес-форум и деловые переговоры между австрийскими и белорусскими участниками. "И это не считая многочисленных визитов представителей отдельных австрийских компаний в Беларусь и белорусских компаний в Австрию, - сказал Владимир Улахович. - Радует, что в такое непростое время наши австрийские партнеры как всегда последовательны в реализации планов укрепления торгово-экономических отношений. Представители австрийского бизнеса не только поддерживают стремление белорусской стороны наладить связи с европейскими партнерами, но и сами выступают с различными инициативами, прилагают усилия к выходу на рынок Беларуси".

Федеральная палата экономики Австрии инициирует немало совместных мероприятий в рамках политических и международных объединений. Так, была организована встреча руководителей торгово-промышленных палат стран Центрально-Европейской инициативы, участие в которой принял председатель БелТПП. В 2017 году в период председательства Беларуси в ЦЕИ прошло немало значимых мероприятий как по линии государственных органов, так и по линии бизнеса. Эффективной была июньская встреча в Минске руководителей торгово-промышленных палат стран ЦЕИ. На мероприятии были представлены 18 стран, в числе которых представители 13 государств инициативы (торгово-промышленные палаты Австрии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Италии, Македонии, Молдовы, Польши, Словакии, Украины, Болгарии, Румынии, Чехии).

Владимир Улахович убежден, что подобные встречи и переговоры способствуют налаживанию более тесных контактов с Беларусью и наращиванию поставок белорусской продукции на европейский рынок.

Кроме того, председатель БелТПП рассказал о стратегии развития палаты на период до 2020 года. На заседании он широко представил экономические и инвестиционные преимущества страны. Беларусь - экспортно ориентированное государство, с развитой промышленностью, сельским хозяйством и сектором услуг. Государство сохраняет ключевые позиции в производстве многих важнейших видов продукции. Каждый третий карьерный самосвал в мире выпускается на БелАЗе. Географическое положение, развитая транспортная и логистическая инфраструктура позволили Беларуси стать важнейшей транспортной артерией евразийского пространства и обеспечивать устойчивый рост грузоперевозок.

Владимир Улахович обратил внимание австрийских представителей на принятые в Беларуси беспрецедентные условия для развития IT-отрасли, которые дают серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века.

Председатель выразил уверенность, что работа белорусско-австрийского делового совета будет совершенствоваться и способствовать более активной реализации совместных проектов.

В заседании совета участвовали представители более 20 белорусских предприятий и организаций. На презентациях австрийские бизнесмены были ознакомлены с условиями ведения бизнеса в белорусских свободных экономических зонах, а также экспортным и инвестиционным потенциалом Брестской области.

Особый интерес австрийской стороны вызвало представление Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Также были представлены презентации туристического потенциала Беларуси, новые возможности сотрудничества в IT-сфере и области инноваций с учетом принятия в декабре 2017 года декрета №8 "О развитии цифровой экономики".

Обсуждение перспектив сотрудничества, включая конкретные сделки и проекты, состоялось во время контактно-кооперационной биржи бизнесменов двух стран.-0-