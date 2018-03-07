Белорусско-британское СП инвестирует в создание производства электромобилей в Рязанской области

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-британское СП ЗАО "Юнисон" инвестирует в создание производства электромобилей в Рязанской области России. Соответствующее соглашение подписано на площадке форума "Цифровая трансформация региона" в Рязани, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства Рязанской области.
Взаимодействие с автомобильным предприятием "Юнисон" обеспечит открытие в Рязанской области производства электромобилей.
Реализация этого инвестиционного проекта стоимостью 500 млн российских рублей позволит создать 150 высокотехнологичных рабочих мест.
"Этот проект перспективен как с точки зрения цифровой экономики, потому что в электромобиле главное - программное обеспечение, так и с точки зрения производственной", - отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.-0-
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