19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусско-молдавские троллейбусы планируют поставлять в Евросоюз. Об этом премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Павел Филип отметил, что в Кишиневе успешно функционирует совместное предприятие по сборке белорусских троллейбусов. В Молдове хотят не только обеспечить потребности своих городов в этом транспорте, но и поставлять их в европейские страны.
"Данный продукт, произведенный в Молдове, но с белорусскими корнями, мы можем экспортировать без таможенных сборов на рынок Европейского союза", - сказал Павел Филип.
Молдова также продолжит закупать белорусские автобусы, в перспективе планируется открыть их производство здесь.
Президент Беларуси считает необходимым развивать в Молдове уже существующие производства и открывать новые. Например, в стране уже собирают белорусские тракторы. Линейку этой продукции можно расширить за счет запуска производства небольшой техники, которая используется в небольших или частных хозяйствах.
Белорусские предприятия готовы приступить и к дорожному строительству в Молдове. Они уже участвуют в соответствующих тендерах. Глава государства заверил молдавскую сторону, что у дорог, построенных белорусскими специалистами, высокое качество и срок годности в несколько десятков лет.
Молдове окажут поддержку в открытии новых перерабатывающих производств в Беларуси, чтобы в дальнейшем продукция поставлялась на рынки третьих стран. "Приезжайте, мы вам окажем соответствующую поддержку. Причем можете не переживать по поводу какого-то жульничества, что вас кто-то обманет. Этого в Беларуси нет и быть не может. Мы это держим на жестком контроле", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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