12 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-российское производство лифтов откроется в Москве в 2018 году. Это предусмотрено меморандумом о совместной деятельности, который подписали сегодня в посольстве Беларуси в России ОАО "Могилевлифтмаш" и московское АО "Воздухотехника", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на церемонии подписания заместитель генерального директора "Могилевлифтмаша" Сергей Чертков, предприятие давно присутствует на российском рынке, занимая здесь одну из лидирующих позиций в отрасли. По его словам, стороны договорились поэтапно двигаться от производственной кооперации к созданию в российской столице совместного предприятия по выпуску лифтов.

Генеральный директор АО "Воздухотехника" Олег Сидоров пояснил, что это предприятие является структурным подразделением строительного комплекса Москвы. У него уже есть опыт сотрудничества с могилевским заводом "Электродвигатель". "Подписанный меморандум станет новым шагом в развитии нашего предприятия", - сказал Олег Сидоров.

Хорошим примером интеграционного сотрудничества назвал меморандум советник-посланник посольства Беларуси в России Владимир Степук. "Символично, что подписание произошло накануне важных межгосударственных мероприятий - Совета Министров Союзного государства и Высшего госсовета. Уверен, что к Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет осенью в Могилеве, мы сможем продемонстрировать новый совместный продукт", - подчеркнул дипломат.

Планируемая мощность белорусско-российского производства в Москве - до 10 тыс. лифтов в год. Здесь предполагается также выпуск нового продукта с применением современной компонентной базы - безредукторных лебедок, систем телеметрии, табло индикации.

В 2017 году в России было установлено свыше 40 тыс. лифтов. За последние пять лет эта цифра возросла на 15%. Причем практически 90% составляют лифты российского и белорусского производства. К 2020 году в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза в России должно быть полностью заменено устаревшее лифтовое оборудование. Кроме того, ожидается значительное увеличение спроса на лифты в связи с реализацией в Москве программы реновации жилья.-0-