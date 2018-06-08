8 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-российское производство лифтов планируется наладить в Москве. Соответствующий меморандум между ОАО "Могилевлифтмаш" и московским АО "Воздухотехника" будет подписан 12 июня в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.
"Проектом предусматривается поэтапное создание сборочного производства лифтового оборудования в Москве на базе производственных площадей АО "Воздухотехника", - отметили в пресс-службе.
Планируемая мощность производства - до 10 тыс. лифтов в год. На белорусско-российском предприятии предполагается также выпуск нового продукта с применением современной компонентной базы: безредукторные лебедки, современная система диспетчеризации и телеметрии лифта, вызывные кнопки и табло индикации современного дизайна.
С белорусской стороны меморандум подпишет заместитель генерального директора ОАО "Могилевлифтмаш" Сергей Чертков, с российской - генеральный директор АО "Воздухотехника" Олег Сидоров.-0-
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