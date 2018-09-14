Белорусско-шведский инвестфорум планируется провести в ноябре в Стокгольме

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-шведский инвестиционный форум планируется провести в ноябре нынешнего года в Стокгольме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики Беларуси.
Делегация Швеции посещает Беларусь для ознакомления с инвестиционным потенциалом страны в преддверии инвестфорума. Сегодня состоялась встреча заместителя министра экономики Дмитрия Матусевича с делегацией во главе с президентом Стокгольмской торговой палаты Урбаном Эденстрёмом.
Белорусская сторона подробно проинформировала шведскую делегацию об инвестиционном климате Беларуси, в том числе о действующих преференциальных режимах в Парке высоких технологий, Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и свободных экономических зонах.
Кроме того, участники встречи обсудили перспективные направления для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия.-0-
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