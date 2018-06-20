Белорусско-швейцарский комитет по торговле возобновил работу после трехлетнего перерыва

20 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. После трехлетнего перерыва возобновил работу белорусско-швейцарский совместный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Десятое заседание комитета состоялось в Берне (предыдущее было в 2015 году в Минске). Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, швейцарскую - уполномоченный Федерального совета по вопросам торговых договоров, начальник дирекции двусторонних экономических отношений Государственного секретариата экономики Эрвин Боллингер. Стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития национальных экономик, обсудили сотрудничество Беларуси и Швейцарии в области финансов и страхования, науки и технологий, авиационного сообщения, развития банковского и туристического секторов. Рассмотрены также вопросы повышения эффективности двустороннего взаимодействия в сфере торговли товарами и услугами, в кредитно-инвестиционной области.

По итогам заседания подписан меморандум о сотрудничестве между СЭЗ "Брест" и Объединенной торгово-промышленной палатой Швейцария-СНГ/Грузия. Достигнута договоренность о подписании в ближайшем будущем меморандума о сотрудничестве между Министерством спорта и туризма Беларуси и Швейцарским национальным туристическим маркетинговым агентством Switzerland Tourism.-0-

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