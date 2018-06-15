Белорусско-татарстанскую газомоторную технику продемонстрировали в Казани

15 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместные белорусско-татарстанские проекты по газомоторной технике президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и президенту Республики Татарстан Российский Федерации Рустаму Минниханову представили сегодня в Казани руководитель отделения посольства Беларуси в России Олег Исаев и генеральный директор АО "РариТЭК Холдинг" Рафаэль Батыршин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.
"Большой интерес у гостей вызвал трактор МТЗ-1221.2. Машина работает на сжиженном природном газе и на сегодняшний день не имеет аналогов в СНГ. Данная техника - результат реализации совместного проекта ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" и ООО "РариТЭК", - отметили в пресс-службе.
Также был представлен газомоторный автобус "Лотос", созданный на основании лицензионного соглашения между Минским автомобильным заводом и ООО "РариТЭК".-0-
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