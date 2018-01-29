29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-турецкий деловой форум пройдет в Минске 15 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты, которая является одним из организаторов мероприятия.

Будут рассмотрены возможности расширения белорусско-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Белорусские участники получат возможность провести переговоры о развитии взаимодействия с турецкими партнерами в сферах машиностроения и производства автокомпонентов, металлообработки, строительства, сельского хозяйства, химической, легкой промышленности, логистики, информационных технологий, туризма и других.

Мероприятие проводится БелТПП совместно с Советом по внешнеэкономическим связям при Министерстве экономики Турции (DEIK) в рамках визита в Беларусь премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.-0-