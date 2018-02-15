Белорусско-турецкое деловое сотрудничество развивается поступательно и успешно - Улахович

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-турецкое деловое сотрудничество развивается поступательно и успешно, заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сегодня на Белорусско-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусско-турецкое деловое сотрудничество в последнее время развивается поступательно и успешно. Эффективно работают наши совместные форматы поддержки бизнеса, белорусско-турецкий совет делового сотрудничества, обмены деловыми миссиями, экспертные семинары и конференции в экономической сфере", - сказал Владимир Улахович.

Среди 300 участников форума представители 70 турецких и почти 140 белорусских предприятий. В их числе и те, что уже имеют опыт реализации масштабных совместных проектов, а более половины участников - представители малого и среднего бизнеса, предприятий, открытых к инновациям, инвестициям и кооперации, рассказал председатель БелТПП.

"В нашем багаже целый ряд историй успеха турецких компаний, имеющих многолетний опыт работы в Беларуси. Хочу выразить уверенность, что сегодняшний бизнес-форум положит начало новым историям успеха, станет важной переговорной площадкой для обсуждения вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между предпринимателями наших стран, принесет конкретные результаты", - отметил Владимир Улахович.

Белорусско-турецкий бизнес-форум с участием премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма проходит в Минске. В программе - пленарное заседание и контактно-кооперационная биржа. Во время форума представители бизнеса обсуждают перспективы экономического сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Среди них машиностроение, химическая промышленность, текстильная отрасль, деревообработка, логистика, информационные технологии.-0-