28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское плодоовощное пюре планируется поставлять в Китай, сообщила сегодня журналистам начальник сектора консервной отрасли управления координации и развития сахарной и консервной отраслей Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Елена Андреева, передает корреспондент БЕЛТА.

Пробная партия продукции Малоритского консервно-овощесушильного комбината будет отправлена в Поднебесную в ближайшее время, заключен договор на поставку. "В прошлом году представители китайских компаний приезжали на наши предприятия, знакомились с выпускаемой продукцией", - сказала Елена Андреева.

Белорусское детское питание, производимое на предприятиях концерна "Белгоспищепром", представлено на рынках России, Казахстана, Армении. В 2017 году по сравнению с 2016-м поставки за рубеж возросли в 1,9 раза - с 3,8 млн до 7,3 млн условных банок. "Это 20% от общего объема производства. Планируем и дальше увеличивать поставки на экспорт", - отметила Елена Андреева.

Производство плодоовощного детского питания налажено на четырех предприятиях республики, из которых два входят в состав концерна "Белгоспищепром" ("Гамма вкуса" и Малоритский консервно-овощесушильный комбинат). Мощности четырех организаций позволяют выпускать около 45 млн условных банок продукции при потребности внутреннего рынка около 33 млн условных банок.

В 2017 году в Беларуси произведено 35,7 млн условных банок детского питания. Ассортимент продукции насчитывает около 600 наименований - это пюре, соки, нектары, морсы, коктейли. "Продовольственная безопасность по этому виду детского питания обеспечивается в полном объеме", - добавила Елена Андреева.-0-