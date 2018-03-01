Белорусскую и российскую системы прослеживаемости сельхозпродукции планируется гармонизировать к 1 июня

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую и российскую системы прослеживаемости сельхозпродукции планируется гармонизировать до 1 июня 2018 года, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем совместно с российскими коллегами над внедрением электронной системы прослеживаемости сельхозтоваров. У нас разработана и постепенно внедряется своя национальная система, она будет адаптирована к российской информационной системе "Меркурий". Это будет важным шагом в развитии нашего общего рынка, потому что это позволит отслеживать и избегать фальсификата любых товаров, в том числе молочной и мясной продукции. Наша система уже работает в тестовом режиме. Адаптировать две системы - российскую и белорусскую - планируется до 1 июня 2018 года", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, работа данных систем позволит более четко отслеживать потоки сельхозтоваров и избежать претензий от зарубежных партнеров. "Мы ведем открытую политику. Любой вопрос, который поступает от зарубежных коллег, мы оперативно решаем: даем комментарии, отрабатываем замечания, приглашаем к себе инспекции. Мы постоянно работаем над совершенствованием ветеринарного контроля", - подчеркнул начальник главного управления ВЭД.-0-