6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую породу коров белголштин планируется утвердить к 2020 году, сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по животноводству Иван Шейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Значимыми для развития молочного животноводства являются вопросы селекции, развития генетического потенциала крупного рогатого скота. К 2020 году планируем утвердить собственную породу белголштин, которая потенциально может обеспечить удой 10-12 т молока на корову в год", - сказал Иван Шейко.

В 2017 году средний удой молока на корову в Беларуси впервые превысил 5 т. Стоит задача увеличить эту цифру. "Генетический потенциал у нас в молочном скотоводстве составляет примерно 8,5 т молока на корову в год. При этом в отдельных хозяйствах удой составляет 10 т молока на корову в год и более. Так что у нас есть еще большой резерв", - считает ученый. По его мнению, реализовать генетический потенциал в молочном скотоводстве можно за счет внедрения новых, более современных технологий и улучшения качества кормов.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в свою очередь отметил, что Беларусь готова поставлять свою племенную продукцию. Заинтересованность в закупке племенного скота в настоящее время проявляют Россия, Казахстан, Грузия, Азербайджан и другие страны.-0-