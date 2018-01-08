8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в 2017 году продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

С начала 2017 года население продало наличной и безналичной валюты на $8,296 млрд в эквиваленте, купило - $6,537 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,758 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в 2017 году продали иностранной валюты на $18,178 млрд в эквиваленте, купили - $19,058 млрд.

Нерезиденты Беларуси за 12 месяцев продали валюты на $539,94 млн в эквиваленте, купили - $226,06 млн.-0-