8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в 2017 году продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
С начала 2017 года население продало наличной и безналичной валюты на $8,296 млрд в эквиваленте, купило - $6,537 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,758 млрд.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в 2017 году продали иностранной валюты на $18,178 млрд в эквиваленте, купили - $19,058 млрд.
Нерезиденты Беларуси за 12 месяцев продали валюты на $539,94 млн в эквиваленте, купили - $226,06 млн.-0-
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