Белорусы в январе-феврале продали валюты больше, чем купили

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы январе-феврале продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $1,369 млрд в эквиваленте, купило чуть больше $1,204 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $164,5 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-феврале продали иностранной валюты на $2,931 млрд в эквиваленте, купили $3,193 млрд.
Нерезиденты Беларуси за два месяца продали валюты на $103,3 млн в эквиваленте, купили - $18,4 млн.-0-
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