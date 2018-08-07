7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-июле продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $5,287 млрд в эквиваленте, купило $4,364 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $923 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-июле продали иностранной валюты на $11,493 млрд в эквиваленте, купили $11,727 млрд.
Нерезиденты Беларуси за семь месяцев продали валюты на $343,7 млн в эквиваленте, купили - $60,5 млн.-0-
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