9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-июне продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $4,472 млрд в эквиваленте, купило $3,675 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $797 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-июне продали иностранной валюты на $9,662 млрд в эквиваленте, купили $10,141 млрд.
Нерезиденты Беларуси за полгода продали валюты на $297,4 млн в эквиваленте, купили - $54,1 млн.-0-
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