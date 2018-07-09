9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-июне продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $4,472 млрд в эквиваленте, купило $3,675 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $797 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-июне продали иностранной валюты на $9,662 млрд в эквиваленте, купили $10,141 млрд.

Нерезиденты Беларуси за полгода продали валюты на $297,4 млн в эквиваленте, купили - $54,1 млн.-0-