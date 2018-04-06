6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-марте продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $2,099 млрд в эквиваленте, купило чуть больше $1,796 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $303 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-марте продали иностранной валюты на $4,617 млрд в эквиваленте, купили $5,003 млрд.
Нерезиденты Беларуси за три месяца продали валюты на $147,8 млн в эквиваленте, купили - $24,1 млн.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4081 BYN
|2.402 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.961 BYN
|1.966 BYN
|RUB
|3.4095 BYN
|3.391 BYN
|3.41 BYN