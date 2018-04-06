6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-марте продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $2,099 млрд в эквиваленте, купило чуть больше $1,796 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $303 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-марте продали иностранной валюты на $4,617 млрд в эквиваленте, купили $5,003 млрд.

Нерезиденты Беларуси за три месяца продали валюты на $147,8 млн в эквиваленте, купили - $24,1 млн.-0-