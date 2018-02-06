6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $693,8 млн в эквиваленте, купило - $656,7 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $37,1 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе продали иностранной валюты на $1,469 млрд в эквиваленте, купили - $1,735 млрд.

Нерезиденты Беларуси за месяц продали валюты на $49,6 млн в эквиваленте, купили - $9,3 млн.-0-