6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $693,8 млн в эквиваленте, купило - $656,7 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $37,1 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе продали иностранной валюты на $1,469 млрд в эквиваленте, купили - $1,735 млрд.
Нерезиденты Беларуси за месяц продали валюты на $49,6 млн в эквиваленте, купили - $9,3 млн.-0-
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