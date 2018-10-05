5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-сентябре продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За девять месяцев население продало наличной и безналичной валюты на $6,862 млрд в эквиваленте, купило $5,78 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,082 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-сентябре продали иностранной валюты на $14,669 млрд в эквиваленте, купили $15,162 млрд.

Нерезиденты Беларуси за девять месяцев продали валюты на $434,2 млн в эквиваленте, купили - $78,7 млн.-0-