Белорусы запустили интернет-платформу, способную зарабатывать более 1,5 млрд долларов в год

Белорусский предприниматель Павел Бочарников, известный по масштабным проектам в сфере IT, строительстве и аренде строительной техники, запустил интернет-платформу, способную охватить весь мировой рынок аренды строительной техники с потенциалом годового дохода более 1,5 млрд долларов в год.

Цифровая реальность изменяет привычные бизнес-процессы, аккумулирует финансовые потоки, сравнимые с ВВП отдельных государств. Привычная индустриальная экономика уходит в прошлое. Использование интернет-агрегаторов – неизбежное условие дальнейшего развития.

Уникальный ресурс по аренде строительной техники недавно появился на рынке, однако о нем уже заговорили профессионалы арендной отрасли во многих странах. Несколько российских инвестиционных фондов выразили заинтересованность проектом, а его автор и владелец Павел Бочарников уже 4 октября открывает 2-й Международный форум арендных и строительных компаний в г. Сочи.

Арендное направление не просто растёт, а стремительно развивается в сравнении с основным потребителем услуг – строительным рынком. Строительство стимулирует спрос на технику. Всt чаще компании, рационально расходующие свои ресурсы, оценивая затраты в сравнении, принимают решение в пользу аренды, а не покупки.

По оценкам международной исследовательской компании Global Market Insights, емкость мирового рынка аренды строительной техники составляет 100 млрд долларов в год. Павел Бочарников прогнозирует, что через 3 года минимум 15% всех сделок будут размещены на портале www.profitrenta.com. С каждой сделки портал удерживает комиссионные, что позволит ресурсу зарабатывать 1,5 млрд долларов в год.

Размещение рекламы на БЕЛТА