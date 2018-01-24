"Белсельэлектросетьстрой" включат в госреестр субъектов-доминантов

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение с 1 февраля 2018 года включить в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке (республиканский уровень), ОАО "Белсельэлектросетьстрой" по товарной позиции "опоры железобетонные ЛЭП", сообщили корреспонденту БЕЛТА в МАРТ.

Решение принято по результатам анализа и оценки состояния товарного рынка опор железобетонных ЛЭП.

В МАРТ напомнили, что в целях недопущения и пресечения факта злоупотребления доминирующим положением в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства антимонопольный орган осуществляет контроль за объемом производства, уровнем цен и иными показателями деятельности компаний-доминантов. "Таким образом, установление доминирующего положения того или иного субъекта на товарном рынке и, следовательно, включение его в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, осуществляется на основании проведенного специалистами МАРТ анализа товарного рынка и оценки состояния конкуренции на нем", - пояснили в министерстве.

В то же время в МАРТ обратили внимание субъектов хозяйствования, что при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства министерство исходит из фактического положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Иными словами, в случае установления фактов злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением он будет нести ответственность согласно антимонопольному законодательству независимо от того, находится ли в Государственном реестре хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке, или нет.-0-