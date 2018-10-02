Белстат об итогах второй оценки ВВП: рост в I полугодии составил 4,6%

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно второй оценке, объем ВВП Беларуси в I полугодии 2018 года в текущих ценах сложился в сумме Br55,9 млрд, или в сопоставимых ценах 104,6% к уровню аналогичного периода 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-июне по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,2%.
В Белстате уточнили, что вторая оценка ВВП выполнялась тремя методами (производственным, методом использования доходов и методом формирования ВВП по источникам доходов). Обновленные данные основаны на официальной статистической информации, административных данных Министерства финансов об исполнении бюджета Беларуси, актуализированных данных платежного баланса Национального банка и др.
"Предыдущая оценка ВВП производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах", - пояснили специалисты.-0-
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