11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат рассказал, какие товары больше всего подешевели и подорожали в апреле. Статистика размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Среди продуктов питания снизились цены на свежие огурцы (на 14,5%), сладкий перец (10,3%), бананы (8,3%), гречневую крупу (3,7%), виноград (2,1%).

В то же время больше всего подорожали свежие помидоры (на 16,3%), свекла (15%), морковь (14,6%), белокочанная капуста (12,8%), яблоки (7,5%) и картофель (5,2%).

Обеды в столовой и ресторане подорожали незначительно - на 1% и 1,2% соответственно.

В группе непродовольственных товаров подешевели многие позиции из категорий "одежда" и "обувь", на 0,3% снизились цены на галантерею. Цены на товары бытовой химии снизились на 0,9%. Незначительно подорожала мебель - на 0,5%.

Услуги железнодорожного транспорта международного сообщения в апреле подорожали на 23,9%, междугородные и международные звонки - на 3,6%, интернет - на 3,4%. Ритуальные услуги стали дешевле на 7,1%, услуги банков - на 1,3%, бытовые услуги - на 1,1%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3% . Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,4% по сравнению с мартом 2018 года и на 4,2% по сравнению с апрелем 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,01% по сравнению с мартом 2018 года и на 2,5% по сравнению с апрелем предыдущего года. Индекс цен и тарифов на платные услуги в апреле составил 100,5% к марту 2018 года и 110,3% к апрелю 2017 года.-0-