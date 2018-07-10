10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат рассказал, какие товары больше всего подешевели и подорожали в июне. Статистика размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Среди продуктов питания больше всего снизились цены на огурцы (на 50,68%) и помидоры (на 24,56%). Также подешевели чеснок (на 3,95%), виноград (на 10,13%) и яблоки (на 4,35%). На 4,44% стали дешевле яйца.

В то же время больше всего подорожали морковь (на 65,34%), свекла (на 43,86%), картофель (на 34,24%), репчатый лук (на 23,1%) и белокочанная капуста (на 17,52%).

Сахар-песок в июне незначительно подешевел (на 0,02%), чай и кофе подорожали (на 1,17% и 1,69% соответственно).

Табачные изделия стали дороже на 0,18%, алкогольные напитки - на 0,62%.

Обеды в столовой подорожали на 2,27%, в ресторане незначительно подешевели (на 0,66%).

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,11%.

Услуги в июне подорожали на 0,41%. Больше всего подорожали услуги дошкольных учреждений (на 9,77%), пассажирского железнодорожного транспорта международного сообщения (на 8,42%), санаторно-оздоровительные услуги (на 5,41%). Снизились цены на услуги страхования легкового автотранспорта (на 1,01%) и на услуги фотоателье (на 1,84%).

Инфляция в Беларуси в июне составила 0,4%.-0-