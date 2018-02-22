"Белтаможсервис" планирует сдать ТЛЦ в "Каменном Логе" в июле-августе

22 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" планирует сдать торгово-логистический центр класса "А" в зоне пункта пропуска "Каменный Лог" в июле-августе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор предприятия Юрий Король.
"Мы уже ввели в эксплуатацию шесть транспортно-логистических центров класса "А": по два в Минском районе и Бресте, по одному - в Могилеве и Гомеле. В июле-августе планируем сдать седьмой - в зоне пункта пропуска "Каменный Лог". С учетом нашего участия в проекте в Болбасово под Оршей считаем, что пока нам этого будет достаточно", - отметил Юрий Король.
По его словам, торгово-логистические центры востребованы у субъектов хозяйствования, ведь на их территории можно получить весь комплекс необходимых таможенных и логистических услуг. "Возведение же новых объектов - необходимость времени. Например, ежегодно через пункт пропуска "Каменный Лог" следует по несколько сотен тысяч грузовых и легковых автомобилей, здесь осуществляется перевалка миллионов тонн грузов. Значит, построенный нами комплекс будет востребован", - сказал он.
Работа торгово-логистических центров позволяет привлекать дополнительные транзитные грузопотоки в Беларусь для совершения таможенных операций, терминальной обработки грузов, следующих как в адрес белорусских получателей, так и в другие государства Евразийского экономического союза. Благодаря этому удается организовать единый процесс, объединяющий деятельность поставщиков и потребителей продукции, перевозчиков, экспедиторских организаций и таможенных представителей, страховых компаний, оказывать услуги транспортным и экспедиторским организациям, получателям и отправителям товара по рационализации перевозки, реализовать схемы товародвижения с гарантированной доставкой грузов в оптимальные сроки и маршруты.
"При этом хочу подчеркнуть, что мы приветствуем приход инвесторов, которые намерены строить торгово-логистические центры под свои нужды. Конкуренция порождает стремление развиваться: чему-то мы учимся у конкурентов, чему-то - они у нас. В результате выигрывают наши клиенты", - заявил гендиректор.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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