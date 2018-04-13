БелТПП будет учить предприятия продвигать свою продукцию за рубеж

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата начала серию семинаров в регионах страны, направленных на содействие предприятиям в организации экспорта товаров и услуг, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Первый семинар "Практические аспекты экспортной деятельности" прошел в Орше. "Открывая мероприятие, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что это уже второе в текущем году крупное мероприятие БелТПП в Орше, и торгово-промышленная палата продолжит выстраивать эффективное взаимодействие с бизнесом района, который имеет значительный потенциал развития", - рассказали в БелТПП.

Белорусская торгово-промышленная палата предлагает ряд возможностей в сфере продвижения белорусского экспорта, среди которых проведение деловых мероприятий с участием представителей иностранного бизнеса, юридическая и консалтинговая поддержка внешнеэкономической деятельности, организация участия в международных выставках, бизнес-образование. Председатель БелТПП призвал деловое сообщество региона, в том числе представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, активно использовать эти и другие механизмы поддержки со стороны крупнейшего бизнес-союза страны для успешного продвижения продукции за рубеж.

Эксперты БелТПП рассказали участникам семинара о мерах господдержки белорусского экспорта, правовых аспектах внешнеторговых операций и вопросах осуществления внешнеторговых операций, консалтинговых и финансовых механизмах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, эксперты озвучили преимущества использования таких инструментов палаты, как проверка благонадежности зарубежных контрагентов, судебное урегулирование внешнеэкономических споров, презентация предприятий во время национальных экспозиций и выставок, а также организация программ бизнес-обучения, в том числе в ходе нового проекта "Школа экспорта". Проект включает серию страновых семинаров, отраслевые тематические конференции и семинары-практикумы по развитию профессиональных компетенций сотрудников внешнеэкономических служб отечественных предприятий.

В семинаре приняли участие также председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк, генеральный директор Витебского отделения БелТПП Наталья Воробьева, представители Министерства иностранных дел Беларуси, Евразийского банка реконструкции и развития, 45 предприятий Оршанского региона.-0-