БелТПП подписала меморандум "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата подписала меморандум "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока", передает корреспондент БЕЛТА.

Данный меморандум разработан генеральным директором группы консалтинговых компаний SCHNEIDER Group Ульфом Шнайдером и немецким политологом Александром Раром. По этому проекту создана рабочая группа "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока", которая намерена объединить бизнес, деловые ассоциации и политических деятелей Евразии и выступает за официальный диалог между Европейской комиссией и Евразийской экономической комиссией. В рабочую группу входят пять крупных бизнес- и промышленных ассоциаций Европы, несколько крупных компаний, а также разработчики общих законодательных правил и стандартов. С учетом сохраняющейся актуальности концепции "интеграции интеграций" для Беларуси БелТПП присоединяется к данному меморандуму.

Сопредседатель рабочей группы Ульф Шнайдер отметил, что меморандум предполагает экономическое сотрудничество ЕС и ЕАЭС. "Беларусь от этого выиграет, потому что это транзитная страна, страна - мост между Западом и Востоком. Объемы торговли в таком едином экономическом пространстве будут динамично расти. Но экономический эффект от данного проекта ожидается не сразу, потребуется несколько лет, поэтому лучше приступать сейчас", - заявил он.

Подписание меморандума состоялось во время заседания белорусской части Белорусско-германского совета делового сотрудничества. "Беларусь должна заявить о себе как о логистическом центре между Востоком и Западом, как о части Шелкового пути, поэтому мы должны использовать все наши преимущества для развития в стране логистических услуг, - сказал сопредседатель совета с белорусской стороны Сергей Новицкий. - Что касается белорусско-немецких отношений, то основные направления для их развития в ближайшее время - это машиностроение и сфера услуг. На наш взгляд, мы должны интегрироваться в крупные мировые концерны, и эти концерны тоже могут размещать собственные заказы на наших машиностроительных предприятиях. Кроме того, у нас есть мощные специалисты в области информационных технологий. Международные и транснациональные компании также будут заинтересованы в сотрудничестве с белорусской стороной в сфере логистики".

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сообщил, что существует 18 советов делового сотрудничества Беларуси с разными странами. В частности, есть успешный опыт взаимодействия со швейцарскими и австрийскими партнерами. "Белорусско-германский совет делового сотрудничества создавался несколько лет назад, и сейчас мы попытаемся совместно придать ему новое звучание, особенно в связи с присоединением к меморандуму "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока", - добавил он.-0-