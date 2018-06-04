БелТПП проведет семинар об особенностях получения сертификата кошерности

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар "Особенности получения сертификата кошерности" пройдет 6 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Семинар организован Центром делового образования БелТПП для руководителей предприятий, специалистов маркетинговых и внешнеэкономических служб, служб сбыта, технологических отделов, специалистов в области обеспечения и оценки качества продукции, а также индивидуальных предпринимателей. Они узнают много практической информации об особенностях и возможностях получения сертификата кошерности. Этот документ подтверждает соответствие продукции строгим требованиям кашрута и является обязательным условием для организации поставок на рынок Израиля и других стран, потребители которых предъявляют данные требования в отношении определенных групп товаров.

Планируется, что в семинаре примут участие председатель БелТПП Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, главный раввин Иудейского религиозного объединения в Беларуси Мордехай Райхинштейн.-0-