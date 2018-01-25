"Белзарубежстрой" в I квартале введет в эксплуатацию 4 жилых дома в Каракасе

25 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ЗАО "Белзарубежстрой" в первом квартале текущего года планирует ввести в эксплуатацию четыре 16-этажных дома в жилищном комплексе "Сьюдад-Тиуна" в Каракасе (Венесуэла). Об этом стало известно по итогам совещания министра жилищной среды и жилья Венесуэлы Ильдемаро Вильяроэль Арисменди с генеральным директором ЗАО "Белзарубежстрой" Виталием Бондариком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе компании.

Ильдемаро Вильяроэль Арисменди поблагодарил белорусских строителей за вклад в Национальную программу "Великая миссия "Жилье в Венесуэле", отметив потенциал компании, которая готовит к сдаче очередные четыре 16-этажные здания. Стороны обсудили дальнейшие планы по возведению жилья и пути интенсификации строительства. Министр прокомментировал причины задержки платежей, вызванных международной экономической блокадой Венесуэлы. Он сообщил о готовности правительства ускорить административные процедуры для обеспечения финансирования строительства и поставки материалов.

Жилищный комплекс "Сьюдад-Тиуна" в Каракасе предполагает строительство 10 тыс. квартир с соответствующей социальной инфраструктурой. Уже сданы в эксплуатацию 672 квартиры в двенадцати 10-этажных домах и в четырех 16-этажных, а также детский сад.

ЗАО "Белзарубежстрой" возводит социальное жилье с необходимой инфраструктурой в двух штатах Венесуэлы: в столичном округе Каракаса и Баринасе. Ранее в штате Арагуа в двух жилищных комплексах белорусские строители сдали в эксплуатацию 6 тыс. 968 квартир с необходимой инфраструктурой, включающей детские сады, школы, лицеи, спортивные и детские площадки, зоны отдыха и т.д.-0-