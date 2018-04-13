Беспилотники и солнечные батареи будут выпускать в "Великом камне"

13 апреля, Смолевичский район /Наталья Злотник - БЕЛТА/. Беспилотники и солнечные батареи будут выпускать в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Соответствующие соглашения с двумя новыми резидентами подписаны сегодня в парке в присутствии премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, передает корреспондент БЕЛТА.

Израильский резидент реализует в парке проект создания завода по производству солнечных панелей. Планируется, что практически 100% выпускаемой продукции пойдет на экспорт - в Швейцарию и другие европейские страны. Еще один новый резидент - СЗАО "Авиационные технологии и комплексы" (белорусско-китайская компания) - займется проектом по разработке и выпуску беспилотных авиационных комплексов.

Соглашение о реализации проекта создания завода по производству солнечных панелей подписали глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко и директор ЗАО "РекомБел" Сергей Добровский.

Соглашение о реализации проекта по разработке и выпуску беспилотных авиационных комплексов подписывают глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко и генеральный директор СЗАО "АТК" Юрий Леонович.

Таким образом, теперь в "Великом камне" 33 резидента из восьми стран. До конца нынешнего года их должно стать не менее 40. Основные направления деятельности резидентов - электроника, машиностроение, фармацевтика, новые материалы. Среди резидентов и компания, которая намерена реализовать проект по беспилотным автомобилям. Андрей Кобяков отметил, что беспилотные авиационные комплексы и авто - это перспективные направления. "Таких компаний в парке должно быть не одна-две, а значительно больше", - считает премьер-министр.

Глава правительства сегодня в индустриальном парке также осмотрел объекты торгово-логистического комплекса "Чайна Мерчантс Групп" с выставочным комплексом, торгово-логическими складами и бизнес-центром с гостиницей. В административном здании парка с участием Андрея Кобякова обсуждались вопросы реализации белорусских продуктов питания в Китайскую Народную Республику.

В центре слева-направо: глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, премьер-министр Андрей Кобяков, член совета директоров "Чайна Мерчантс Групп", главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.

Как рассказал журналистам глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, в нынешнем году 20 резидентов должны вести строительные работы в парке и как минимум 10 завершить объекты и начать производство продукции. "Парк заинтересован и в реализации крупных проектов, которые имеют серьезную финансовую подоплеку, и в компаниях, которые имеют инновационную высокотехнологичную направленность", - пояснил он. В 2018 году завершится инфраструктурное обустройство стартовой площадки площадью 354 га. Более 70% этой территории уже фактически занято или зарезервировано резидентами.

По словам Александра Ярошенко, к 2020 году в "Великом камне" должно быть не менее 100 компаний. Эта задача остается на повестке дня. Также обозначена планка в $1 млрд привлеченных инвестиций к 2020 году. "Могу сказать, что эту цифру мы однозначно превысим, потому что уже сейчас заявленный объем инвестиций составляет $1 млрд. Так, компания "Чайна Мерчантс Групп" заявила логистический хаб на $0,5 млрд, еще один резидент на $220 млн, поэтому мы эту цифру превысим в два раза и больше. Планируем также создать дополнительно не менее 6,5 тыс. рабочих мест, то есть перспективы просматриваются, проект достаточно успешно двигается. Конечно, нам надо приложить усилия, чтобы реализовать поставленные задачи", - отметил глава администрации "Великого камня".-0-

Фото Геннадия Жинкова