Безопасность продукции в ЕАЭС нужно обеспечивать без необоснованных запретов - Назаренко

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе необходимо законодательно создать прозрачные условия для выпуска промышленностью безопасной и качественной продукции, не допуская при этом необоснованных запретов и ограничений на национальном уровне. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко на состоявшемся в Сочи заседании президиумом Делового совета ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По словам Виктора Назаренко, основным приоритетом дальнейшей евразийской интеграции в сфере технического регулирования является не только обеспечение безопасности, но и повышение качества и конкурентоспособности продукции стран ЕАЭС. "Это потребует выстраивания единого механизма периодической оценки научно-технического уровня техрегламентов ЕАЭС и перечней межгосударственных стандартов к ним, - сказал он. - Совет руководителей государственных органов по стандартизации стран союза станет эффективной площадкой для координации разработки современных межгосударственных стандартов, которые обеспечивают высокую конкурентоспособность товаров на международных рынках".

Интенсификация деятельности по созданию механизма взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации государств-членов должна стать основной задачей Совета руководителей органов по аккредитации стран союза на ближайшее время. "Повышение эффективности аккредитации, установление единого порядка проведения оценки соответствия в ЕАЭС, обязательное финансовое страхование гражданской ответственности органов по сертификации, испытательных лабораторий за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности повысят доверие к результатам оценки соответствия и при этом устранят с рынка недобросовестные органы по сертификации и испытательные лаборатории", - отметили в пресс-службе.

Для защиты евразийского пространства от опасной и некачественной продукции, по мнению Виктора Назаренко, следует установить эффективное взаимодействие национальных органов государственного надзора и исключить дублирование функций в отдельных сферах. Он сообщил, что на решение этих задач направлено соглашение о государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований технических регламентов союза, которое сейчас проходит процедуры подписания в государствах ЕАЭС. Параллельно ЕЭК приступила к введению системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов союза, которая поможет предотвратить попадание на рынок опасной продукции.

На заседании президиума Делового совета ЕАЭС были названы приоритетные задачи ЕЭК в сферах аккредитации, оценки соответствия, государственного надзора, технического нормирования и стандартизации. Среди них - определение национальных институтов по стандартизации стран союза в качестве базовых организаций, координирующих системные меры по поддержанию высокого научно-технического уровня единых техрегламентов и обеспечивающих разработку современных межгосударственных стандартов.

До 22 октября участники заседания запланировали подготовить совместно со специалистами ЕЭК для обсуждения проект рекомендации органов управления союза о необходимости разработки правительствами государств - членов ЕАЭС порядка оборота продовольственных товаров, в том числе с коротким сроком годности (до 10 дней). Для реализации проекта предлагается использовать подходы, содержащиеся в докладе бизнес-школы Сколково, основанные на саморегулировании. Способствовать этому может разработанный Деловым советом ЕАЭС проект кодекса добросовестных практик участников единого продовольственного рынка союза. На заседании президиума принято решение о начале процедуры подготовки его подписания до конца 2018 года заинтересованными отраслевыми союзами производителей продовольствия Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и торговыми сетями.-0-