Безвиз в 30 дней заметно повысит число отдыхающих в белорусских здравницах иностранцев - эксперт

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продление срока безвизового пребывания в Беларуси до 30 дней заметно повысит число отдыхающих иностранцев в белорусских здравницах и расширит их географию. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

"Пока действовал пятидневный безвизовый режим для прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск иностранцев, о том, чтобы за счет них увеличивался экспорт услуг наших здравниц, говорить не приходилось. Такие гости останавливались в санаториях только в рамках тура выходного дня. А для полноценного оздоровления, прохождения полного комплекса процедур необходимо не менее двух недель. С увеличением срока безвиза до 30 дней, однозначно, количество иностранцев в белорусских здравницах увеличится. Точные прогнозы давать рано, но, полагаю, в первый год мы примем по крайней мере на 5 тыс. зарубежных отдыхающих больше", - сказал Александр Цай.

В более отдаленной перспективе рост может составить и 20 тыс. иностранцев. Пример Гродненского и Брестского районов, где действует свой порядок безвизового въезда, показал, что в санаториях на их территории заметно увеличилось количество зарубежных гостей. К таким бонусам, как соотношение цена-качество полноценного курса оздоровления, они получили экономию средств на визе и экономию времени на планирование поездки и сбор документов.

"В прошлом году в целом по нашей системе отдых и оздоровление получили 209 тыс. иностранцев, среди которых порядка 90% - россияне. Теперь же мы можем рассчитывать на расширение географии. Интерес к предложениям белорусских здравниц есть, свободных мест хватит. Так, по данным за первое полугодие заполняемость санаториев по республике составила 74%. Это хороший показатель, но при этом есть и резервы", - добавил Александр Цай.

Сегодня Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Также в документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз.-0-