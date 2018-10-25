Битва стартапов Belbiz Battle состоится во время Всемирной недели предпринимательства

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Национальном выставочном центре "Белэкспо" 13 ноября в рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus) состоится битва стартапов Belbiz Battle, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз".

"Belbiz Battle - лучшая возможность заявить о своей идее на республиканском уровне, привлечь новых пользователей и получить доступ к европейским бизнес-акселераторам, - сказала официальный представитель GEW Belarus Анастасия Хоменкова. - Мы заинтересованы в сформировавшихся стартапах. Если к моменту участия они уже успели привлечь первоначальные инвестиции, это будет плюсом".

По итогам мероприятия команды-победители отправятся в Лондон, где будут представлены международным инвесторам.

Как отметила советник по торговым и экономическим вопросам посольства Великобритании в Беларуси Инесса Полторан, погружение в стартап-экосистему Лондона - приключение, которое даст огромный опыт и много новых контактов всем участникам. "Мы рады предоставить лучшим стартапам Беларуси все возможности, которые дает современная бизнес-среда Великобритании", - подчеркнула она.

В этом году будут отобраны пять команд-победителей. Мероприятие будет полезным для компаний реального сектора, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также для нового поколения предпринимателей.

Окончательная дата подачи заявок - 27 октября. Заявку можно оформить по адресу https://www.f6s.com/belbizbattle2018/apply.

Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси выступают Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития и Министерство экономики Беларуси, Международная финансовая корпорация (IFC), посольство Великобритании в Беларуси.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Республики Беларусь. Информационным партнером выступает Белорусское телеграфное агентство.

Более подробно о событиях мероприятия можно узнать на сайте gew.by-0-