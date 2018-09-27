Бизнес-день Беларуси пройдет на машиностроительной выставке в чешском Брно

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-день Беларуси пройдет на международной машиностроительной выставке в чешском городе Брно. В нем примет участие заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.
"Заместитель министра иностранных дел примет участие в работе ежегодной конференции, бизнес-дне Республики Беларусь в рамках 60-й международной машиностроительной выставки в Брно", - сказал Анатолий Глаз. На выставке также будет представлена экспозиция Беларуси.
Рабочий визит заместителя министра иностранных дел, председателя белорусской части белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Евгения Шестакова в города Брно и Прагу состоится с 2 по 5 октября.
В Праге у Евгения Шестакова запланированы переговоры с заместителем министра промышленности и торговли Чехии, сопредседателем чешской части межправкомиссии, а также с руководством парламента и Чешско-белорусской торгово-промышленной палаты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4659 BYN
|2.469 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1087 BYN
|2.11 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.204 BYN
|3.22 BYN