Бизнес-день Беларуси пройдет на машиностроительной выставке в чешском Брно

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-день Беларуси пройдет на международной машиностроительной выставке в чешском городе Брно. В нем примет участие заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заместитель министра иностранных дел примет участие в работе ежегодной конференции, бизнес-дне Республики Беларусь в рамках 60-й международной машиностроительной выставки в Брно", - сказал Анатолий Глаз. На выставке также будет представлена экспозиция Беларуси.

Рабочий визит заместителя министра иностранных дел, председателя белорусской части белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Евгения Шестакова в города Брно и Прагу состоится с 2 по 5 октября.

В Праге у Евгения Шестакова запланированы переговоры с заместителем министра промышленности и торговли Чехии, сопредседателем чешской части межправкомиссии, а также с руководством парламента и Чешско-белорусской торгово-промышленной палаты.-0-