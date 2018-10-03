Бизнес-день Беларуси успешно прошел на машиностроительной выставке в Чехии

3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Бизнес-день Беларуси успешно прошел на международной машиностроительной выставке "MSV 2018" в чешском городе Брно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Международная конференция "Бизнес-день Республики Беларусь" была организована во время 60-й международной машиностроительной выставки. Мероприятие посетила белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел, сопредседателем белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Евгением Шестаковым, которая 3-5 октября находится с визитом в Чехии.

В бизнес-дне также участвовали заместитель министра промышленности и торговли Чехии, сопредседатель белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Эдуард Муржицки, государственный секретарь Министерства иностранных дел Чехии Милослав Сташек, председатель Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишек Масопуст, а также представители более 40 чешских компаний. Были проведены презентации экономического потенциала Беларуси, представлены перспективы развития белорусско-чешского регионального сотрудничества, в частности, с Минским регионом.

На полях конференции состоялась встреча Евгения Шестакова с заместителем министра иностранных дел Чехии Мартином Тлапой, обсуждены реализация и перспективы совместных проектов. Кроме того, прошла презентация коллективной экспозиции Республики Беларусь "Made in Belarus". На ней представлена экспортная продукция нефтехимической и металлургической промышленности концерна "Белнефтехим" и Белорусского металлургического завода, научные разработки и перспективные сферы сотрудничества Национальной академии наук Беларуси.-0-

Фото МИД