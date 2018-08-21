21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-форум "Деревообработка и мебель Беларуси" пройдет в Минске 13 сентября, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

Руководители и специалисты мебельных и деревообрабатывающих предприятий Беларуси, а также маркетинговые, консалтинговые и финансовые организации примут участие в мероприятии. Ожидаются гости из Германии, Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, Украины, России и стран Балтии. Цель форума - оказать содействие белорусским производителям мебели и другой продукции деревообработки в выходе на новые рынки сбыта, в частности на рынки Германии, Австрии и сопредельных с ними стран.

Участники от Беларуси презентуют актуальные обзоры состояния лесопромышленной, деревообрабатывающей и мебельной отраслей страны: ресурсы, производство, потребность и структуру внутреннего рынка, структуру экспорта продукции и его перспективы.

В качестве референтов выступят представители бизнес-кругов Германии и Австрии: руководители и члены Всеобщего союза германской торговли продукцией деревообработки, Германского союза качества мебели, Немецкого союза лесопильной промышленности, Союза внешнеторговых компаний Земли Северный Рейн-Вестфалия, а также Специализированного союза деревообрабатывающей промышленности Австрии. Зарубежные эксперты ознакомят участников форума с актуальными обзорами западноевропейских рынков продукции деревообработки и мебели: тенденции, структуры рынка, роль международных специализированных выставок, проблемы и возможности экспорта, импорта, производственной кооперации для белорусских предприятий, стандарты качества, европейское регулирование производства и торговли изделиями деревообработки. Также они расскажут о немецком законодательстве по вопросам торговли продукцией деревообработки, о правовых основах сделок, страховании правовых рисков в немецко-белорусском бизнесе. Не останутся без внимания и такие актуальные вопросы, как сертификация продукции для торговли на немецком рынке, финансирование внешнеторговых операций, инвестиций. Кроме того, состоится биржа контактов, на которой представители белорусского и немецкого бизнеса смогут обменяться мнениями, обсудить варианты сотрудничества и кооперации.

Организаторами бизнес-форума выступают Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. проф. М.С. Кунявского, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси и концерн "Беллесбумпром". Он станет главным мероприятием деловой программы 25-й юбилейной международной выставки-ярмарки "Мебель-2018", которая соберет более 100 производителей мебели, мебельных материалов, комплектующих, а также архитекторов и дизайнеров.-0-