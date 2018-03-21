21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-форум "Евразийский экономический союз: Армения - сотрудничество" пройдет в Цахкадзоре 1-4 июня, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

"С 1 по 4 июня 2018 года в гостиничном комплексе "Голден Палас" города Цахкадзор пройдет очередной бизнес-форум "Евразийский экономический союз: Армения - сотрудничество". Форум организовывается под эгидой Евразийской экономической комиссии и правительства Армении при поддержке правительства стран - членов ЕАЭС. Основной темой мероприятия станет "Выход стран ЕАЭС на новый уровень взаимодействия с внешним миром", - пояснили в БелТПП.

Во время мероприятия будут проведены пленарное заседание, секционные заседания, модераторами которых выступят представители стран - членов ЕАЭС совместно с представителями армянских государственных структур, а также будут организованы биржа контактов и двусторонние бизнес встречи.

Цель мероприятия - поиск новых деловых связей путем проведения переговоров между представителями компаний из стран Евразийского экономического союза, обсуждение важнейших экономических вопросов с представителями правительства; расширение сферы бизнес-деятельности; диалог с представителями власти на предмет взаимодействия в вопросе увеличения экспорта из ЕАЭС. "Подобные мероприятия способствуют установлению прямого взаимовыгодного производственного и торгового сотрудничества между предпринимателями различных стран и регионов. Для белорусской делегации предоставлены особые условия участия - скидка 20%", - рассказали в торгово-промышленной палате.

В мероприятии предполагается участие членов правительства, представителей различных союзов и ассоциаций, а также руководителей компаний Армении, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Ежегодный бизнес-форум впервые был организован в 2014 году в курортном городе Цахкадзор и был посвящен вступлению Армении в Таможенный Союз. Организаторами мероприятия выступают торгово-промышленные палаты Армении, России, Кыргызстана, Белорусская торгово-промышленная палата, Национальное агентство по экспорту и инвестициям Kazakh Invest и "Ивенцентр".-0-